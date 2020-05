Eesti neiu lootis piirangutest läbi lipsata ja Donetskis kiiresti ära käia, kuid ei saa sealt enam koju tagasi

Kuigi koroonamaru möllas maailmas juba täie hooga ja eriolukord kehtis Eestis juba neljandat päeva, otsustas neiu siiski 16. märtsil koos oma abikaasaga ämmale Ida-Ukrainasse väiksesse Makijivka-nimelisse Donetski äärelinna külla minna.

"Olime küll olukorrast teadlikud, kuid lootsime, et viie päevaga dramaatilisi muudatusi ei toimu ja saame teha kõike nii, nagu plaanitud. Lootsime nii-öelda läbi lipsata," rääkis neiu RusDelfile.

Neiu sõnul nad ei uskunud, mida ajakirjanduses kirjutatakse ning lootsid läbi Venemaa siiski koju tagasi saada.

21. märtsil algas tagasisõit Eestisse. Noorpaar sõitis isehakanud Donetski Rahvavabariigi ja Venemaa piirile, kust neile öeldi, et läbi ei saa.

"Ma ei teadnud, kuidas ma edasi elan, mida edasi teha ja millal ma ükskord koju jälle saan," ütles neiu ja soovis oma meeleheite ja nutmised lähemalt kirjeldamata jätta.

Neiu pereliige on Eestis ka välisministeeriumi poole pöördunud. Välisministeeriumi hinnangul on olukord keeruline.

Välisministeeriumi meedianõunik Leen Lindam selgitab: "Kuna tegu on sõjapiirkondadega, on välisministeerium alati tungivalt soovitanud vältida reisimist Krimmi Autonoomsesse Vabariiki ning Donetski ja Luganski oblastitesse (ATO tsooni). Tungiva vajaduseta soovitab välisministeerium vältida reisimist ka Ida- ja Kagu-Ukrainasse. Sellel on selge põhjus - tegemist on Venemaa poolt okupeeritud aladega, kuhu liikumine on väga keeruline isegi rahvusvahelistele organisatsioonidele ja konfliktide vaatlejatele. Eesti on Venemaa okupatsiooni Ukraina aladel korduvalt hukka mõistnud."

Sõjapiirkondades välisministeerium konsulaarabi tagada ei saa. Kuna neiu sisenes okupeeritud alale Venemaa kaudu, on see Ukraina riigi jaoks seaduse rikkumine ning sellele järgnevad enamasti Ukraina poolt sanktsioonid koos riiki sisenemise keeluga.

Seega ainus variant oleks Eestisse tagasi tulla mööda tuldud teed. Venemaal on aga hetkel eriolukord ja piirid on välismaalaste jaoks suletud.

"Olen ikka siin. Minu töökoht ootab mind, mu kass on vanemate hoolde jäetud ja pean endiselt oma korteri eest üüri maksma," kommenteeris neiu RusDelfile. "Ma ei tea, millal saan koju tagasi. Ja kõige hullem on minu jaoks see teadmatus," lisas ta.