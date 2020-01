Eesti NATO esinduse asjur Siiri Königsberg USA-Iraani konfliktist: väga oluline on vältida sõjalist vastasseisu

Kuidas mõjutab USA-Iraani konflikt Eestit? "Kõik, mis on seotud meie liitlastega, on tähtis ka Eesti julgeoleku vaatest," ütles Königsberg. "On väga oluline vältida sõjalist vastasseisu. Kahtlemata on Eesti jaoks tähtis hoida ära pingete edasine kasvamine ja toetada lääneriikide ühtsuse hoidmist," lisas ta.

Iraan on lubanud USA-le Soleimani tapmise eest karmi kättemaksu, mille peale teatas USA, et on samuti löögivalmis. NAC-i kohtumisel kutsusid liitlased ühiselt üles vaoshoitusele ja pingete maandamisele Lähis-Ida regioonis. Königsbergi sõnul on NATO ja liitlased tihedas kontaktis regiooni riikidega, et pingeid maandada.

NAC on NATO põhiline poliitiline otsustamisõigusega organ, kuhu kuuluvad organisatsiooni liikmesriikide alalised esindajad.