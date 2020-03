Eesti mainekaimad kontserdipaigad pääsevad napilt koroonapiirangutest

Kohalike ürituste korraldajatel tuleb terviseameti avalike ürituste korraldamise juhendi kohaselt tagada nii tervishoiupersonali kohalolek kui teenindava personali isikukaitsevahendite (kaitsemask, kaitsekindad, desinfitseerimisvahendid) olemasolu, teatas amet eile.

Samuti tuleb korraldajal osalejatele ürituse territooriumil tagada kiire ja mugav juurdepääs käte desinfektsiooni vahenditele nähtavates kohtades (fuajeed, koridorid, võistluste alad, riietusruumid, WC-d ja muud ruumid).

Eesti riiklikud teatrid ja kontserdimajad pääsevad siiski nõudeist: näitlejaid-lauljaid pole tarvis kaitsemaskide taha peita.

"Terviseamet peab silmas sündmusi, mille külastajate arv on vähemalt 1000 inimest, seega ei ole praegu kõne all väiksemad sündmused," teatas kultuuriministeeriumi pressijuht MEelis Kompus täna Delfile. Näiteks Estonia kontserdisaalis on 973 kohta. "Mõistagi peab iga inimene ise hindama oma tervislikku seisundit ning viimase aja kontakte eriti võimalike välisreiside kontekstis."

Napilt alla tuhande inimese mahutavad teisedki Eesti kontserdi saalid: Pärnu 898, Jõhvi 926, Vanemuine kuni 959.

"Kultuuriministeerium on olnud kontaktis haldusala asutustega, kogu informatsioon on edastatud ning pidevalt on selgitatud täiendavalt praegust olukorda," kinnitas Kompus. "Näiteks toimus juba esmaspäeval kultuuriminister Tõnis Lukase eestvedamisel kohtumine lähiajal toimuvate suuremate sündmuste juhtidega, et vahetada silmast silma infot. Viiruse leviku tõkestamiseks Eestis otsustas Tallinn Music Week festivali edasi lükata augustisse ning samuti lükkub edasi Jazzkaare rahvusvaheline programm."