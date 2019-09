Eesti Loodusmuuseumi sügisese seenenäituse avas seenefestival

„On väga tore, et määramisel ise hätta jäädes on abi otsimine niivõrd populaarne, pöördutakse nii otse meie poole kui ka küsitakse erinevates sotsiaalmeedia gruppides seal olevatelt inimestelt, aga kui määramise aluseks on foto, kus on olulised seene tunnused peidus, siis võib õige liigi nimetamine olla väga keeruline,“ sõnas Kämärä. „Selle pärast ka seda teemat tänavu eraldi käsitleme,“ ütles ta ning lisas: „Kelle seenekorvi on aga juba jõudnud mõni seen, mille määramisega ise toime ei tule, saab sellega julgelt seenenäitusele tuua – kogu näituse aja on kohapeal olemas konsultandid, kes määramisel abiks on.“

Seenenäituse avapäeval on lisaks seenenäitusele Eesti Loodusmuuseumi hoovis avatud ka puuseente ning majaseente väljapanekud. Näitused on aga vaid üks osa tänavu esimest korda toimuva Seenefestivali programmist. Täna kella 12-18 Laial tänaval toimuv Seenefestival toob kokku väga eriilmelised tegijad ja seeneteemad ning pakub tegevusi, kuulamist ja vaatamist kogu perele.