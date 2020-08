Eesti looduskaitse sünnipaigas on tänasest mälestuskivi

Mälestuskivi avamisel ütles keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt: “Artur Toom muutis oma väsimatu loodushoiutööga Vaika saared tuntuks kogu Eestis ja laiemaltki. Tema algatusest on tänasest välja kasvanud enam kui 230 km2 suurune Vilsandi rahvuspark. Artur Toomi eeskuju näitab, kui oluliseks saab kujuneda iga üksikisiku panus meie looduse hoidmisel.”

Sada kümme aastat tagasi, 14. augustil 1910, sündis Eesti esimene kaitseala — Riia Loodusuurijate Ühing rentis Vilsandi saare majakavahi, suure linnusõbra Artur Toomi eestvedamisel, Vaika linnusaared. Eesmärgiks oli tagada lindude pesitsusrahu. Artur Toomi mälestuse jäädvustamiseks avasid keskkonnaministeeriumi kantsler Meeli Münt ja Saaremaa Vallavolikogu esimees Tiiu Aro, täna Vilsandi saarel mälestuskivi

Käesolev looduskaitse 110. juubeliaasta on pühendatud elurikkusele ja motoks on “Hoia, mida armastad!”. Selle raames tähistatakse sel nädalavahetusel Eesti Looduse Päeva. “Lisaks hoidmisele ja armastamisele on oluline ka teada ning tunda loodust,” ütles keskkonnaminister Rene Kokk. “Seepärast on tänuväärne, et meie loodusseltside, -ühingute ja –muuseumide juhendamisel saab Eesti loodust paremini tundma õppida.“

Eesti looduse päeva sündmuste jadas juhendab keskkonnaminister koos Andres Läänega pühapäeval Raplamaal Jalase matkarajal ja Sõbessoo järve ääres toimuvat matka. “Eesti looduse päev on ju meie ühine ettevõtmine, millega püüame ühe pika nädalavahetuse jooksul pakkuda valikut võimalustest, kuidas Eesti loodust paremini väärtustada ja hoida. Ühtlasi on see ka kõigi loodussõprade päev, et viibida, õppida ja õpetada meie looduses,” sõnas keskkonnaminister.

Laupäeval ja pühapäeval toimub üle Eesti mitmeid ekskursioone, matku, võistlusi jne.

Saaremaa on Eesti looduse päeva tähistamisel fookuses ka homme, kui Eesti Looduskaitse Seltsi ja Looduse Omnibussi eestvõtmisel ning keskkonnaministeeriumi toel toimub Mihkli talumuuseumis päeva pidulik kontsertaktus.

Looduskaitse juubeliaasta jätkub ka Eesti looduse päeva järel. Keskkonnaministeerium ootab endiselt näiteid headest tegudest Eesti looduse heaks: paisid Eesti loodusele kogutakse veel kuni 3. oktoobrini ja jagatakse neid keskkonnaameti Facebooki albumis “110 paid Eesti loodusele”. Kokkuvõtted üleskutsest tehakse oktoobris. Keskkonnaministeerium ootab lühikesi kirjeldusi koos tegevust või selle tulemust tutvustava fotoga aadressil 110paid@keskkonnaamet.ee.