Eesti linnad üritavad vältida rahvahulkades aastavahetuse tähistamist

Sellist tavaks saanud pilti, kus pealinlased Vabaduse väljakul ühiselt uut aastat tervitavad ja ilutulestikku jälgivad tänavu ei näe, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Linn valmistab ette kava selle kohta, kus hakkavad need ilutulestikud toimuma üle terve linna. Ja on juba välja kuulutatud, et Vabaduse väljakul traditsioonilist suurt aastavahetuse kontserti ja ilutulestikku ei tule," ütles Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet.

Tartu linn ilutulestiku hanke teinud ja võitja välja valinud ning tulevärk loodetakse siiski korraldada. Kas ja kuidas see täpsemalt toimuma saab, on praegu veel arutluse all.

Pärnus ei toimunud aastavahetuse ilutulestikku juba eelmisel aastal ja seda pole kavas tänavugi.

Haapsalu linnavalitsus otsustas traditsioonilise ilutulestiku ära jätta. Kui esialgu plaaniti tänavu pürotehnikast loobuda ja asendada see laser-showga, siis nüüd teatas linn, et ei tule ka seda, sest öösel peetaval massiüritusel ei oleks võimalik osalejate arvu kontrollida. Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbuse sõnul on plaanis seada selleks õhtuks üles valgusinstallatsioonid.

