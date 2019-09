Eesti liitus maailma vähideklaratsiooniga

2013. aastal vastu võetud maailma vähideklaratsioon seab eesmärgiks vähendada vähist tingitud enneaegset suremust, parandada inimeste elukvaliteeti ja tõsta vähi elulemust.

Ratas ütles, et Eesti suurim väärtus on inimesed ja kogu riigi arengu alus on nende tervis.

"Mina unistan, et kõik Eesti inimesed oleksid terved. Kahjuks ei ela me aga ideaalmaailmas. Seepärast on oluline, et vähki haigestunud saaksid meie tervishoius kiiret ja kvaliteetset abi, aga samavõrra oluline on ka luua meie ümber keskkonda, mis toetaks tervise hoidmist," ütles Ratas.

Peaminister tänas deklaratsiooni allakirjutamisel kõiki inimesi, kes on võtnud oma südameasjaks vähi ennetamise ning juba haigestunute nõustamise ja toetamise. "Vähk ei ole kindlasti ainult haigestunu mure, vaid terve ühiskonna probleem," lisas ta.

"Vähideklaratsiooni allkirjastamine on hea jätk, mis kinnitab nii meile endile kui ka kogu maailmale, kui tõsiselt soovib Eesti panustada vähivastasesse võistlusesse," rõhutas Ratas.

Eesti riik on valitsuse teatel aasta-aastalt suurendanud vähiravi ja -ravimite rahastamist.

2018. aastal kulus vähiravimitele ligikaudu 48 miljonit eurot. Kokku investeeris haigekassa eelmisel aastal vähiravisse ca 156 miljonit eurot, rahastades seeläbi nii ennetust, vähkkasvatajate varajast avastamist kui ka ligikaudu 50 000 inimese vähiravi.

Eesti Vähiregistri andmetel registreeriti 2016. aastal Eestis 8788 esmast vähijuhtu ja 3834 vähist põhjustatud surma. Südame-veresoonkonna haiguste järel on kasvajad Eesti elanike teiseks peamiseks enneaegse suremuse põhjuseks.