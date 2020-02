Eesti, Läti ja Soome loodavad nelja aasta pärast jõuda ulatusliku kaitsekoostööni

Soomes toodetud Pasi soomukid on praegu kaitseväes kasutusel ja valmivasse kaitseväe arengukavva kuni aastani 2026 on plaanis sisse kirjutada uued soomukid, sest praeguste kasutusaeg hakkab lõppema ning vaja on sadakond uut masinat kümne aasta jooksul, vahendas ERR-i uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

"Me räägime kokku viiest-kuuest eraldi platvormist. Üks on kõige tavalisem soomustransportöör, mille peal on relv, side ja mille ülesanne on jaosuurust üksust edasi toimetada. Lisaks on sidejuhtimissoomukid, meditsiinisoomukid, logistikasoomukid, pioneerisoomukid," selgitas riigi kaitseinvesteeringute keskuse direktor Kusti Salm.

Soome Patria tehas reklaamib paari aasta eest väljatöötatud kolmeteljelist ehk 6x6 soomuki prototüüpi. Kas selle põhjal valmib Soome-Balti ühine uus soomuk, selgub pärast hanget, kuid Pasi tundub loogiline valik, sest tegu on tuttava masinaga.

Nii Soome kui ka Eesti ostavad Koreast liikursuurtükid, mille juurde on tarvis tulejuhtimistoetusmasinaid, mille jaoks on samuti põhjust õlad kokku panna.

Seni on Eesti ostnud Soomega koos õhuseireradarid ja Lätiga koos laskemoona.