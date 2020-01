Eesti kunstnike kallimad teosed maksavad samapalju kui korter Tallinnas

Haus Galerii juht ja omanik Piia Ausman selgitas, et tänu oksjonite tegevusele Eestis, on välja kujunenud autorkond, kelle teoste hinnad on märkimisväärselt kõrgemad turu keskmisest. "Nende hulka kuuluvad osaliselt ka meie moodsa kunsti klassikud," märkis Ausman.

Tavapäraselt müüakse kaasaegse kunsti kallimaid teoseid 5000-8000 euroga, oksjonitel võivad tööde hinnad küündida kuni 20 000 euroni. "Väärtuslikeimad ei ole ehk niivõrd ükikud tööd omaette, kuivõrd mingi teatud periood eesti kunstis ja teatud autoritelt, mida need nii-öelda enimhinnatud tööd iseloomustavad. Kui me räägime Konrad Mägi Itaalia motiividest üldiselt, siis on nende teoste hinnad olnud kõrgeimad," ütles Ausman.

Kui koostada nimekiri kõige kallimalt müüdud Eesti kunstnike teostest, figureerikski suuresti seal Konrad Mägi. Siiski on veel meie kunstnikke, kelle töid saab soetada üsna soolase hinnaga. Vaata nimekirjast, missugused kohalike kunstnike tööd kõige kallimalt maha müüakse.

1. Konrad Mägi (1878–1925). Capri maastik (1922–1923). 127 823 €

Konrad Mägi. "Capri maastik" Haus Galerii

2. Johann Köler (1826–1899). Hiiu saare talupoeg kirvega/Villem Tamme portree (1863). 112 000 €

Johann Köler. "Hiiu saare talupoeg kirvega/Villem Tamme portree" Haus Galerii

3. Villem Ormisson (1892–1941). Maastik (1937–1939). 80 500 €

Villem Ormisson. "Maastik" Haus Galerii

4. Amandus Adamson (1855–1929). Tšempion (Georg Lurich) (1903). 57 200 €

Amandus Adamson. "Tšempion" Haus Galerii

5. Peet Aren (1889–1970). Mare Leet (1934). 49 000 €

Peet Aren. "Mare Leet" Haus Galerii

6. Oskar Hoffmann (1851–1912). Viljalõikus (1892). 40 000 €

Oskar Hoffman. "Viljalõikus"

7. Karin Luts (1904–1993). Kalanaised (1949). Õli, lõuend. 66.5 x 73.5 cm. 26 600€