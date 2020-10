Eesti koroonapatsienti koheldakse kui president Trumpi: mõlemad saavad samu ravimeid

USA president Donald Trumpi arstid rääkisid eile pressikonverentsil, et presidendile anti nädalavahetusel viirusevastast ravimit remdesiviir ning hormoonravimit deksametasoon. Trump sai ka antikehade kokteili Regeneron.

„Eesti inimestel on tegelikult võimalik saada sama ravi – Eesti on tellinud remdesiviiri ning deksametasoon on nagunii kõikides haiglates olemas,“ ütles Kuressaare haigla ravijuht dr Edward Laane.

Laane tõdes, et Trumpile manustatud antikehasid Eesti haiglatel siiski pole. Laane sõnul on tegemist eksperimentaalse ravimiga ning praegu selle kasutamiseks luba pole.

Kevadel ei saanud ka remdesiviiri Eestis kasutada

Laane sõnul tahtsid nad remdesiviiri juba kevadel COVID-19 patsientide ravimiseks kasutada, kuid toona polnud ravim Eestis kättesaadav. Remdesiviir pidurdab viiruse paljunemist.