Eesti kõrgkoolides esineb soolist ja seksuaalset ahistamist

Uuringu eeskujudeks olnud raportid näitavad, et doktorantidel on uuringute põhjal suurem oht sattuda ahistamise ohvriks ülikooli töötajate poolt, samas kui bakalaureuse- või magistritudengid kogevad ahistamist suuremal määral pigem kaastudengite poolt.

Järv ütles, et kevadel läbi viidud veebiküsitluse tulemusel võib öelda, et paljud välismaa uuringutes nähtud mustrid korduvad ka Eestis. Näiteks on ahistamiskogemusi rohkem naistel, doktorantidel ja loodusteadustes ning matemaatika ja statistika valdkonna üliõpilastel. „Lisaks leidsime, et situatsioonides, kus on tegemist soolise diskrimineerimisega või ahistamisega, on toimepanijaks sagedamini õppejõud. Seevastu seksuaalse alatooniga, füüsilist kontakti või puudutusi hõlmavates situatsioonides, on toimepanijaks enamasti kaastudeng,“ ütles Järv.

Üks kümnest räägib

Suurbritannias sooritatud uuringus selgus lisaks ahistavate situatsioonidega kokkupuutumisele, et reeglina ohvrid ei raporteeri juhtumeid ülikoolile. Tervelt 81 protsenti neist tudengitest, kes olid kogenud ahistamist ei raporteerinud juhtumist ja ainult 9,6 protsenti olid sellest üldse kellelegi teatanud. Uuringus analüüsiti ka põhjuseid, miks tudengid ahistamisest ei teata – peamiselt põhjendatakse seda asjaoluga, et tegu ei peetud piisavalt tõsiseks või ei mõeldud olukorrast kui ahistamisest. Seega on teadlikkus ahistamisest kõrgkoolis on väga madal ja et seksualiseeritud käitumine on normaliseeritud ning kõrghariduse valdkonnas aktsepteeritud.

Üliõpilaskondade liidu kodulehel tuuakse välja, et sooline ja seksuaalne ahistamine mõjutab negatiivselt ohvrit ning takistab võrdset ligipääsu haridusele ja tööturule. Haridus- ja teadusasutustel peab soolist võrdõiguslikkust edendama ja ebavõrdset kohtlemist ära hoidma.

Ehti Järv tõi välja, et sellised juhtumid on toimunud ka Eestis. „Senise põhjal oleme sääraseid juhtumeid kaardistanud küll ja mis on ehk üllatav, et sellist olukorda ei esine vaid doktorantuuris, vaid ka varasemates kõrgharidusastmetes, kus üliõpilane on ahistamisjuhtumid nii-öelda alla neelanud, kuna vastasel juhul ta enda spetsiifilisel teemal lõputööd kirjutada ei saaks,“ lausus ta.

Sagedasti hakatakse ahistamise tulemusel vältima teatud situatsioone või näiteks konkreetset õppejõudu, mis võib tegelikkuses tähendada kehvemaid õpitulemusi või erialasiseste valikute tegemist ahistamiskogemustest, mitte huvidest lähtudes.

Uuringuga soovitakse ülevaadet praegusest olukorrast kõrgkoolides ja tahetakse sõnastada soovitused kõrgkoolidele võimalike ahistamisjuhtumite ennetamiseks.

Loe veel

Kõrgkoolidega seotud ahistamisjuhtudest on viimane seotud mullu Tartu ülikoolist vallandatud raamatukogujuhi Martin Hallikuga. Halliku kaastöötajad süüdistasid teda seksuaalses ahistamises. Ülikool vallandas Halliku, kuid tegi seda esimese kohtuastme hinnangul ebaseaduslikult ning koos erinevate kompensatsioonidega peab kõrgkool Hallikule välja maksma 90 000 eurot. Ülikool lubas kohtuotsuse kõrgemas astmes edasi kaevata.