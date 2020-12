Eesti koos Ühendkuningriigi ja USA-ga taunib Venemaa katset näidata end ÜRO Julgeolekunõukogus Ukraina konfliktis vahendajana

Sel nädalal korraldas Venemaa Föderatsioon ÜRO Julgeolekunõukogus väidetavalt Minski kokkulepete teemal mitteametliku Arria-formaadis ürituse, kuhu oli kutsutud kõnelejateks separatistlike Donetski ja Luhanski niinimetatud rahvavabariikide esindajad. Arutelul võtsid lisaks Venemaale sõna vaid kaks Julgeolekunõukogu liikmesriiki; mitmed riigid, sealhulgas Eesti ja ka teised Julgeolekunõukogusse kuuluvad Euroopa Liidu riigid, keeldusid üritusel selle kallutatuse tõttu osalemast.

Välisminister Reinsalu sõnul näitab vähene osalus sellel kallutatud üritusel, et riigid näevad läbi agressori katseid näidata end hoopis välise vahendajana sisekonfliktis. „Toetame rahumeelset lahendust konfliktile Ukraina idaosas, mis austab täielikult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. Venemaa katsed tõde väänata sellele kaasa ei aita,“ sõnas Reinsalu.

Eesti, Ühendkuningriik ja USA tegid kohtumise teemal ühisavalduse:

„Venemaa korraldas ÜROs kohtumise, kus Venemaa väitel käsitleti Minski kokkulepete rakendamise seisu. See kohtumine oli ilmne katse esitada Ida-Ukraina konflikti kohta väär ja eksitav käsitlus. Lükkame jõuliselt tagasi Venemaa väite, et Venemaa tegutseb sisekonfliktis vahendajana. Venemaa on aktiivne osaleja, kes annab väljaspool Ukraina valitsuse kontrolli asuvatel aladel väljaõpet ja relvi relvastatud üksustele ning juhib neid, saates nendele kolmandate osapoolte vägedele sõjaväelasi ja varustust. Venemaa algatas ja õhutab endiselt konflikti, mis on toonud kaasa umbes 13 000 inimese surma, kohutavaid inimõiguste rikkumisi ning tsiviilelanikkonna halveneva humanitaarolukorra.

Kinnitame taas toetust Minski kokkulepetele ning oleme kindlalt pühendunud konflikti rahumeelsele lahendamisele Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust täielikult austades. Tervitame Ukraina valitsuse astutud samme, mille eesmärk on jõuda lähemale konflikti lahendamisele, ja kutsume Venemaad üles samaga vastama.

ÜROs jätkame osalemist kõigis algatustes, mis toetavad konstruktiivseid sihte. See üritus, mille ainus eesmärk oli Ida-Ukraina konflikti tegelikkuse moonutamine, teenis üksnes Venemaa huve.“