Eesti koos teiste Julgeolekunõukogusse kuuluvate Euroopa Liidu riikidega kutsus Venemaad üles koostööle lennu MH17 allatulistamise uurimisel

„On kahetsusväärne, et selle asemel, et täita oma kohustusi vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile 2166, tegeleb Venemaa iseseisva ja läbipaistva uurimisprotsessi õõnestamisega. MH17 tragöödias kaotas elu 298 süütut inimest ning vähim, mida nende lähedased väärivad, on õigluse jalule seadmine. On oluline võtta vastutusele kõik, kes on selle kuriteo taga,“ sõnas välisminister Urmas Reinsalu.

Julgeolekunõukogusse kuuluvad Euroopa Liidu liikmesriigid ja endine valitud liige Poola kinnitasid oma avalduses, et 9. märtsil Hollandis alanud kriminaalmenetlus on oluline verstapost tõe välja selgitamisel. „Tervitame Hollandi õigussüsteemi kohtumenetlust, mis tugineb rahvusvahelise ühise uurimisrühma tööl ning usaldame täielikult nende sõltumatust, erapooletust ja professionaalsust,” seisab avalduses.

Oma sõnavõtus rõhutas Eesti suursaadik Sven Jürgenson vajadust saavutada Ukrainas täielik relvarahu. „Malaysia Airlinesi lennu MH17 allatulistamine näitab, kuidas relvakonfliktid võivad mõjutada ükskõik keda maailmas. Sel põhjusel peab rahvusvaheline kogukond tugevamalt hukka mõistma Venemaa-poolse rahvusvahelise õiguse jätkuva ja süstemaatilise rikkumise Krimmis ja Ukraina idaosas,” ütles suursaadik.