Eesti Kontserdist öeldakse, et kriis ületati: eelarvemiinus on praeguseks kaetud

Taolise festivaliga kaasneb alati teatud risk õnnestumise osas. Kas ikkagi riik peab selle enda kanda võtma? "Eesti Kontsert on loodud selleks, et pakkuda publikule klassikalist muusikat parimas esituses. Eesti Kontsert on üks väheseid organisatsioone, kellel on kogemus, võimekus ja taristu sellist festivali teha. Külastajate arvu põhjal oleme kindlad, et huvi selle valdkonna vastu on jätkuvalt suur," lausus Kuusik.

Ta märkis, et praeguseks võib öelda, et eelarvemiinus on juba kaetud. "Esimese poole aastaga oleme eelarve täitmisel saanud positiivsema tulemi kui oleme prognoosinud. Esimese poolaasta majanduslik trend on pigem positiivne ja anname endast kõik, et see nii ka jätkuks."