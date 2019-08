Eesti kõige rahvuslikum ajaleht hakkab PBK reklaami müüma

„Seisame eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise eest läbi aegade”. Selline juhtmõte ilmus hiljuti ajalehe Postimees päisesse. Põhiseaduse preambulist laenatud juhtmõttega soovis Postimees rõhutada väljaande rahvuslikku iseloomu.

Nädalavahetusel teatas aga lehe väljaandja Postimees Grupp AS, et võtab alates järgmise aasta 1. jaanuarist üle BMA Estonia OÜ telekanalite reklaamimüügi Eestis. Ühtekokku hakkab Postimees müüma reklaami neljale venekeelsele telekanalile, sealhulgas kurikuulsale PBK. Tõsi, Postimees kasutas küll mõnevõrra ebatavaliselt PBK inglisekeelset nimekuju First Baltic Channel.

Oma varasemates kajastuses on Postimees kasutanud siiski venekeelset lühendit PBK. Näiteks 21. oktoobril 2018 avaldas Postimees juhtkirja „Vene propaganda ja meie”. „Venemaa telekanalite toodangut ei saa nimetada ajakirjanduseks. See on propaganda, sest selle eesmärk on avaliku arvamusega manipuleerimine,” kirjutas Postimees.

Postimehe toimetus on olnud PBK suhtes läbivalt kriitiline ja Postimees ning PBK omanikfirma Baltic Media Alliance on Postimehe artiklitest tekkinud tülisid lahendanud ka pressinõukogus. Korduvalt ja teravalt on Postimees kritiseerinud Keskerakonna juhitud Tallinna linnavalitsuse otsust osta raha eest PBK-st saateid.