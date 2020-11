Eesti kodakondsuse said tänavu 18 erineva riigi kodanikud

"Head kodanikupäeva kõigile! Neile, kes juba on Eesti kodanikud ja ka kõigile neile, kes alles plaanivad kodanikuks saada – see plaan on igal juhul hea! Usun, et Eesti kodakondsus annab võimalusi ja avab uusi uksi," sõnas Põhja prefekt Kristian Jaani.

"Kodanikena saate senisest rohkem panustada Eesti heaolusse ja turvatunde loomisesse. Eesti kodakondsusega inimesel on näiteks võimalus tulla politseiametnikuks või abipolitseinikuks, kuid kindlasti leiab igaüks viisi, kuidas meie riiki paremaks muuta," lisas Jaani.

25. novembri seisuga oli Vabariigi Valitsuse otsusega saanud Eesti kodakondsuse 673 inimest, neist 141 olid alla 15-aastased lapsed. Enamik kodakondsuse saajatest olid määratlema kodakondsusega ja lisaks ka endised 18 erineva riigi kodanikud, nende hulgas näiteks Venemaa, Türgi, India, Sri Lanka, Kõrgõzstani, Hiina ja Soome kodanikud. 2019. aastal sai või taastati kodakondsus kokku 779 inimesel, neist 211 olid alla 15-aastased.

Tänavu on PPA saanud 25. novembri seisuga 837 kodakondsustaotlust, neist 438 avaldust esitasid määratlemata kodakondsusega inimesed ning 297 Venemaa kodanikud. Mullu terve aasta lõikes esitati kokku 909 kodakondsuse saamise või taastamise taotlust, neist määratlemata kodakondsusega 499 ja 312 Venemaa kodanikud.

1. novembri seisuga on Rahvastikuregistri andmete põhjal kokku 1 268 653 Eesti kodanikku üle maailma. Neist 1 134 451 elukoht on registreeritud Eestis, 118 578 välismaal ning 15 624 kodaniku elukoht on nii Eestis kui ka välismaal.

Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, sest just sel päeval 1918. aastal andis Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta. Sel päeval juhitakse tähelepanu kodanikutundele ning kodaniku õigustele ja kohustustele.