Eesti kiirabi viis Läti perekonna Valmiera haiglasse, sest Läti kiirabi ei teinud seda

Apsalons ja Bette elavad Lätis Härgmäe külas, kuid olid 24. novembril sõpradel Valgas külas. Miski ei viidanud enne külastust sellele, et Liene võiks sünnitama hakata.

Öösel algas naisel sünnitustegevus, Apsalonsi väitel käis kõik väga kiiresti ja ta mõistis, et laps sünnib kohe. "Mõistsin, et poja pead on näha, seega palusin Lienel selili heita ning pressida," rääkis Apsalons. Järgmisel hetkel oligi Artis mehe kätes ning siis algas segadus kiirabiga.

Andris helistas häirekeskusesse, kõnele vastas Läti kiirabi. Häirekeskuse töötaja pakkus, et ühendab mehe arstiga, kes ütleb, kuidas sõita 55 kilomeetri kaugusele Valmiera haiglasse.

"Ma ei kavatsenud nabanööri ise kodus läbi lõigata. Ma palusin kiirabil end Eesti kiirabiga ühendada. Eesti kiirabi jõudis kolme minutiga kohale," märkis Apsalons.

Eesti kiirabi võttis Bette enda hoole alla ja viis pere Valmiera haiglasse. Nimelt on Valga sünnitusosakond juba mullusest aastast suletud.

"Läti kiirabil on leping Eesti kolleegidega. Kui kellelgi Eesti või Läti inimestest on vaja kiiret abi riigist, kust ta pole pärit, küsime üksteiselt tuge. Igal aastal on ligi 20 säärast juhtu," ütles Läti kiirabi esindaja Ilze Buksha.

Värske ilmakodaniku vanemad märkisid, et tulevikus on neil lastele vägev lugu rääkida.