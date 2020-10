Eesti Keskerakonna volikogu esimeheks valiti Tõnis Mölder

"Tänan eelmist volikogu juhatust tehtud töö ja panuse eest. Samuti olen tänulik volikogu liikmetele usalduse eest ja luban teha kõik endast oleneva, et komisjonides toimuvate arutelude tulemusel sünniksid Keskerakonna poliitilised seisukohad," lausus Tõnis Mölder. "Meil seisavad ees pikad ja olulised arutelud. Keskerakonnal on vaja kujundada mitmes olulises küsimuses ühtne positsioon. Olgu selleks kasvõi meie ühine presidendikandidaat."

Tõnis Mölderi sõnul on Keskerakond täna harukordselt heas positsioonis. "Oleme koalitsioonis nii riigis kui ka paljudes Eestimaa omavalitsustes. Meil on hea võimalus rääkida kaasa erinevate otsuste ja seisukohtade kujundamisel kogu riigis. Keskerakonna volikogu senised juhid on rajanud selge visiooni ning hoidnud meie lippu kõrgel. Tahan seda kvaliteeti jätkata ning oma noorusliku energia suunata volikogule veel järgmise käigu leidmiseks," rõhutas Tõnis Mölder.

Tõnis Möleri ettepanekul kinnitas volikogu aseesimeesteks Valga vallavanema Ester Karuse ja Lasnamäe linnaosa vanema Vladimir Sveti.

Volikogu aukohtu liikmeteks valiti Avo Keel, Vladimir Šokman, Toomas Väinaste, Peeter Mardna, Aavo Vään, Külli Land, Aivo Toomistu, Priit Kaup, Jaanus Kalev, Meelis Kurgpõld, Jaak Vihmand, Gennadi Popov, Janek Hiiemäe ja Aleksander Kuruson. Augustikuus toimunud Keskerakonna kongressil valiti aukohtu esimehena jätkama Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.