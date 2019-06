Eesti keele õppe probleemkomisjon koguneb erakorraliselt esmaspäeval

Kross ütles Delfile, et kuna Keskerakonna liige Mihhail Stalnuhhin on teatanud soovist komisjoni aseesimehe kohalt tagasi astuda, siis peab tagasi astuma ka komisjoni esimees. Selleks kutsutakse kokku erakorraline istung, mis esialgu pidanuks Stalnuhhini ja Mihhail Lotmani asemel komisjoni liikmeks asunud Isamaa fraktsiooni esimehe Priit Sibula soovil toimuma täna. "Seaduse järgi on nii, et kui kolmandik komisjoni liikmetest soovib erakorralist istungit, siis peab esimees selle kokku kutsuma," sõnas Kross.

Kuna komisjoni esimees ja aseesimees ei saa tagasi astuda ja uusi juhte valida samal komisjoni istungil, siis toimub Krossi sõnul esmaspäeval koguni kaks erakorralist istungit järjest. Neist esimesel astuvad seega tema ja Stalnuhhin tagasi ning järgneval istungil valib komisjon uue esimehe ja aseesimehe.

Eilsel eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni istungil valiti ühe häälega esimeheks Eerik-Niiles Kross, ehkki see koht oleks pidanud minema koalitsiooni häältega Stalnuhhinile, kellest sai komisjoni aseesimees.

Pärast komisjoni istungit vahetus seal riigikogu juhatuse otsusega üks liige ja Isamaad hakkas Mihhail Lotmani asemel esindama Priit Sibul. Veel kuuluvad lisaks Krossile, Stalnuhhinile ja Sibulale komisjoni ka Urmas Espenberg Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast ja Helmen Kütt Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast.