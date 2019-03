Eesti juudi kogukonna esinaine rünnakust pearabi vastu: midagi sellist pole kunagi varem juhtunud

Jakobson ütles Delfile, et pearabi on juhtunu suhtes väga nördinud ega soovi kellegagi eriti vestelda. Ja Jakobsoni ennast isiklikult puudutas eilne intsident väga.

"Enne seda kunagi ei ole juhtunud," sõnas Jakobson. "Ma rääkisin rabiga ja ta ütles, et see oli väga agressiivne. Samas ta ei andnud mingit põhjust selleks," lisas ta.

"Me oleme kontaktis politseiga, politsei on rabi üle kuulanud ja ma arvan, et politsei teeb ka korralikult järeldusi ja võib-olla leiab, kes on süüdi selles," rääkis Jakobson.

Juudi kogukonna esinaise sõnul tekitab lisaks rünnakule endale nördimust ka munitsipaalpolitsei tegevusetus. Muntsipaalpolitsei oleks võinud tema sõnul kutsuda vähemalt välja politsei.

"Meie jaoks on väga tähtis see, et inimesed, kes on selles süüdi, saaks aru, et seda ei tohi teha. Et nii ei käituta. Olgu tegemist rabi või kellegi teisega," sõnas Jakobson.