Eesti juudi kogukond muretseb EKRE võimaliku võimuletuleku pärast: nende väljaütlemised jagavad ühiskonna omadeks ja võõrasteks

"Selle partei paljud väljaütlemised on vaenulikud rahvusvähemuste suhtes ning on suunatud ühiskonna jagamisele omadeks ja võõrasteks. Kõik see toob kaasa sügavat muret ja kahetsust," teatas nõukogu.

Nõukogu ütles, et nende kogukonna jaoks on olulised rahvusvahelise õiguse printsiibid ja Euroopa väärtused, sealhulgas ka kõikide rahvuste õigus enesemääramisele ning kultuurilise mitmekesisuse säilitamine meie riigis. "Me mõistame hukka igasugust antisemitismi, rassismi, ksenofoobia ja muu diskrimineerimise ilminguid meie ühiskonnas."

Laupäeval toimunud intsident, mille käigus solvati Eesti pearabi Shmuel Koti, on nõukogu sõnul signaaliks tervele ühiskonnale. "Me peame selliseid ilminguid vastuvõetamatuteks."

Eesti juudi kogukonna nõukogu on juhtunu pärast pöördunud nii politsei kui mupo poole.

Lähipäevadel on plaanis korraldada erakorraline kogukonna nõukogu nõupidamine, kus töötatakse välja organisatsiooni edasiste tegevuste plaan.