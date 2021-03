Komisjoni liige Irja Lutsar ütles, et täna otsustati vaktsineerimisega Eestis jätkata. “Kõik komisjoniliikmed olid kohal ja tegelikult käib arutelu pidevalt. Leidsime, et Eestis on mõistlik vaktsineerimist jätkata. Arutasime täna laekunud uut infot ja püüdsime mõista, miks mõned teised Euroopa riigid AstraZenecaga vaktsineerimise pausile panid,” ütles Lutsar.