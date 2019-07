Eesti ja Ungari hakkavad rändealgatuste kohta eelhoiatusi vahetama

Eesti ja Ungari välisminister leppisid kokku, et rahvusvahelistes migratsiooniküsimustes vahetatakse võimalikult varases faasis infot ning selleks nimetatakse vastavad riikidevahelised kontaktametnikud, vahendab ERRi uudisteportaal.

Eesmärk on olla võimalikult vara teadlik erinevatest migratsioonivaldkonna reguleerimise rahvusvahelisest algatustest ja sellest lähtuvalt kaasuda aruteludesse varases faasis, ütles välisministeeriumi pressiesindaja.

Ungari väljaanne Hungary Today teatas esmaspäeval, et välisminister Szijjártó on oma Eesti kolleegi ja Poola siseministriga kokku leppinud hoiatusmehhanismis, et olla valmis rahvusvahelisteks migratsiooni soodustavateks rände-valdkonna algatusteks juba nende algusfaasis, olenemata sellest, kas need saavad alguse ÜRO-s või Euroopa Liidus.