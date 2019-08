Eesti inimesed elektritõukerattaid ei lõhu

"Inimesed on tõukeratastega Eestis väga vastutustundlikult ümber käinud, ühtegi ratast kaduma läinud ega ära lõhutud ei ole," ütles Bolti pressiesindaja Karin Kase Delfile. "Nagu kõigi tehniliste vahenditega, tuleb aeg-ajalt tehnilisi probleeme ikka ette, aga pärast kiiret parandustööd on kõik rattad tagasi sõitu läinud," lisas ta.

Sõltuvalt päevast on Boltil Tallinnas tänavatel üle 400 ja Pärnus 100 elektrilist tõukeratast.

Citybee esindaja Heigo Protten ütles, et nemad on pidanud maha kandma ühe tõukeratta. "Se tõesti lõhuti ära," nentis ta. "Üldjoontes on tõukerattaid kasutatud heaperemehelikult ning tegelikult neid otseselt ei lõhuta," lisas Protten.

Citybeel on Tallinnas 300 ratast, kuid igapäevaselt tänavatel on neid veidi vähem, sest osa rattaid on igapäevaselt hoolduses või remondis.