Eesti hulgimüüjatel sai täiskasvanute leetrivaktsiin otsa

Ravimiameti tegevuslubade ja inspektsioonibüroo vaneminspektor Klara Saar ütles Delfile, et Eestis on olemas leetrite, mumpsi ja punetiste kompleksvaktsiin, mis on mõeldud laste vaktsineerimiseks riikliku immuniseerimiskava raames.

"Müügiloa hoidja teatel on eraturu jaoks vaktsiin hulgimüügi tasandil otsas, kuid võib saadaval olla vaktsineerimiskabinettides, perearstikeskustes ja ka apteekides," sõnas Saar.

Uus kogus vaktsiini saabub Eestisse eeldatavasti juuni teises pooles.

Maikuus kirjutas Eesti Päevaleht, et selle aasta esimese kvartali jooksul uuendas oma leetritevastast kaitset 1337 täiskasvanut. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on uuesti vaktsineerijaid seitse korda rohkem. Terve eelmise aasta jooksul vaktsineeris end uuesti 1502 inimest ning 2017. aastal 373 täiskasvanut.

Leetrid on naasnud paljudesse riikidesse, kust see haigus oli vahepeal juba kadunud. Tänavu on Eestis viimase 13 aasta arvestuses enim leetritesse haigestunuid – mullu põdes leetreid terve aasta jooksul kümme inimest, tänavu on juba esimese kolme kuuga 11 nakatunut. Leetritesse haigestumise tõusu on kaasa toonud ka Eestis aina laiemalt leviv vaktsiinivastasus.