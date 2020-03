Eesti Filharmoonia kammerkoor sõitis Oslosse festivalile, kuid tuli sealt esinemata tagasi, kuna valitsus keelas avalikud üritused

Kammerkoori kommunikatsioonijuht Anneli Ivaste selgitas, et eile kell kaks uuris ta festivali korraldajalt, kas üritus on veel jõus. “Siis öeldi, et festival toimub ning kell 16 lendas kammerkoor Oslosse,” rääkis ta. Õhtul kell 21 said festivali korraldajad teate, et Norra valitsus keelas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks avalikud üritused.

Eesti Filharmoonia kammerkoor oleks pidanud esinema festivali avakontserdil sellel reedel. Nüüd aga õnnestus reisiagendi abil lauljad kiiresti tagasi Eestisse lennutada, kus kooriliikmed töötavad nädala lõpuni kodust. “Uue repertuaariga tutvuvad nad praegu kodus, uuel nädalal vaatame, kuidas tööd edasi korraldame,” rääkis Ivaste.

Ivaste nentis, et kindlasti on festivali ärajäämine artisti jaoks kurb. “Samas adume, mida see olukord tähendab, tervis on kõige tähtsam,” lisas ta. Praegu pole infot, et festival oleks edasi lükatud. Selleaastane Oslo rahvusvaheline kirikumuusika kontsert jääb suure tõenäosusega lihtsalt ära.

“Varem on festivaliga olnud hea koostöö, tänavu oleksime neljandat korda seal esinenud,” rääkis Ivaste. Kuigi kammerkooril on veel välisreise plaanis, hindavad nad olukorda jooksvalt. “Lähtume Eesti ja sihtriikide terviseametite hinnangutest,” selgitas Ivaste.

Näiteks peaks koor esinema aprillis Soomes ja Hollandis. Peale selle esineb koor aprilli alguses ka koduriigis, “Eesti muusika päevade” lõppkontserdil Estonia kontserdisaalis.

