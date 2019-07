Eesti eurosaadikud püüavad komisjonide hierarhias tõusta. Kas vaid Ansip ja Madison jäävad lihtliikmeiks?

Ansip ise on määratud siseturu ja tarbijakaitse komisjoni liikmeks ning teatas, et ta on sellega täiesti rahul, sest saab jätkata EL-i digiteemadega tegelemist.

Samasse fraktsiooni kuuluv Yana Toom jätkab täisliikmena tööhõive ja sotsiaalasjade komisjonis ning petitsioonide komisjonis. Toomi sõnul peaks ta ühtlasi saama petitsioonide komisjoni aseesimeheks.

Europarlamendi sotsiaaldemokraatide sekka Eestist valitud Marina Kaljurand ja Sven Mikser püüavad samuti lihtliikmetest kõrgemale tõusta.

Sven Mikser on määratud samadesse komisjonidesse nagu Paet (väliskomisjon; julgeoleku- ja kaitseküsimuste alamkomisjon). Ka Eesti sotsiaaldemokraatidele on soolas üks aseesimehe koht ja seda püüab Sven Mikser just julgeoleku- ja kaitseküsimuste alamkomisjonis.

Marina Kaljurand on määratud kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade komisjoni täisliikmeks. Samas ütles Kaljurand, et püüab lisaks saada europarlamendi Kaukaasia toetusrühma (see veab suhtlust Gruusia, Armeenia ja Aserbaidžaaniga). Kaljuranna sõnul on mõlemad ametid – nii Mikseri kui tema enda lisakoht – tähtsad, et Eestile olulisi välispoliitika küsimusi Euroopa tasemel ajada.

EKRE saadik Jaak Madison on lausa kolmas Eesti eurosaadik, kelle põhitöökohaks saab väliskomisjon. Madisonile ei tõota aseesimehe või muud juhtiva nimega kohta jätkuda. Europarlamendi vastavate kohtade jagamismeetod teda ei soosi. „Kui sa pole õigest klannist ehk ei kuulu suuremate fraktsioonide koosseisu, siis pole lootustki,“ ütles ta.