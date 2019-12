Eesti ettevõtte veokit juhtinud isik päästis Iirimaal noore naise elu

Iiri meedias kangelaseks tituleeritud anonüümne veokijuht paigutas enda auto lihtsalt silla alla viisil, mis oleks takistanud kukkuval naise teekonda maapinnani - leidnuks õnnetus aset, võinuks naine saada tõsiste vigasuste või isegi surma osaliseks.

"Kiire mõtlemisega"

Kohalikus meedias ringleva pildi autor Keith Dunne märkis, et mitte kõik kangelased ei kanna keepe. "Milline kiire mõtlemisega vapper veokijuht," sõnas Dunne. "Hästi tehtud, sõber. Respekt ja palved sinu suunas."

Tehtud pilti jagas Dunne eesmärgiga tõsta suitsiiditeadlikkust: "Praegu pole just kõige parem aeg aastast, tundmaks soovi endalt elu võtta. Rääkige kellegagi - ükstapuha, kellega."

Isik on veel saladuses

Kuigi veok on kaetud Eesti ettevõtte DSV märkidega, ei usu firma juhatuse liige, et roolis sõitnu oli eesti päritolu - Iirimaal teedel viibis eile vaid üks eestlasest DSV alluv, kes Lepa sõnutsi antud heateo taga ei olnud. Ettevõttel on kontoreid mitmetes riikides.

"Üheksakümmend kaheksa protsenti olen kindel, et juht ei pruukinud olla eestlane," märkis Jaan Lepp Delfile, olles vastselt kõnelenud Iirimaal viibinud eestlasest autojuhiga. "On võimalik, et mingi Eesti auto sõidab näiteks DSV Läti all, aga see võimalus on nii väike."

Siiski: hea lugeja! Kui tead või oskad aimata, kellega antud sõidukijuhi näol on tegemist, anna teada aadressil vihje@delfi.ee. Kangelased vajavad tunnustust!