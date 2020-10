Eesti esitas president Kaljulaidi OECD järgmise peasekretäri kandidaadiks

“2020. aastal elame Suure Muutuse ajajärgul. Oleme üleminekul tööstuslikult digitaalsele majandusele, fossiilsetelt kütustelt puhtale energiale. Usun kindlalt riikide mitmepoolsesse koostöösse ja näen siin OECD-l suurt rolli – ta peab arenenud riikide üleilmse kogukonnana võtma endale aktiivse rolli parimate teadmiste kokkutoojana, et aidata riikidel nende muutustega toime tulla,” ütles Kersti Kaljulaid.

Ta lisas, et pärast Eesti taasiseseisvumist oleme 30 aasta jooksul teinud läbi ulatuslikud, kiired ja edukad reformid, loonud esimese tõeliselt digitaalse ühiskonna ja arendanud OECD hinnangul välja ühe maailma parima haridussüsteemi. "Tahan need kogemused OECD-sse viia, et oleksime valmis väljakutseteks, millega järgmistel aastakümnetel silmitsi seisame."

Rääkides väljakutsetest, millele ta järgmise OECD peasekretärina keskenduks, tõi riigipea välja vajaduse innustada liikmesriike mõistma digitaalse pöörde potentsiaali meie silmnähtavalt ühiste eesmärkide saavutamisel: demokraatia säilitamine, majanduse arendamine ja ka planeedi päästmine.

„Peame välja mõtlema, kuidas oma digitaalset jõudu rohepöördeks ära kasutada, sealhulgas tuleb nullist ümber mõtestada ka üleilmne maksukoostöö. Arvesse tuleb võtta, et nii kaupade kui ka teenuste turud on ülemaailmsed, mida juhivad üha enam iseseisevad töötajad, ning mis püüavad kõrvaldada neile arengutele seatud halduspiiranguid. Analüüsimist vajab, mil moel peab tööstusvaldkonna maksumudelilt muutma, et sellest saaks meie digivallas üleilmselt töötavaid kodanikke toetav maksumudel,“ ütles Kersti Kaljulaid.

Tööstuse loodud traditsioonilistest töökohtadest ühtlast maksujõge peagi enam ei voola ja nii peavad riigid Kaljulaidi sõnul justkui mesilastena õielt õiele lendama, et korjata kokku kokku maksutulu kodanikelt, kes töötavad hommikul Prantsusmaal, õhtul Suurbritannias, elavad pool aastat Eestis ja lähevad siis näiteks Austraaliasse.

Ta rõhutas ka riigi poolt tagatud digi-ID kui kogu digipöörde selgroo olulisust: „Digitaalne ID peab olema sama levinud ja võltsingute vastu võitlemiseks sama tugeva juriidilise kaitsega nagu meie paberpassid“