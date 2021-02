Eesti esindajat polnud protsessil, et vähendada koroonaviiruse ohtu

Kuigi Eesti saatkond Moskvas on tavapäraselt osalenud erinevate kohtuprotsesside jälgimisel, siis Navalnõi protsessi puhul on osalemine koordineeritud Euroopa Liiduga, et vähendada esindajate arvu koroonaviiruse ohu tõttu, vahendas ERR.