Eesti esimene koroonasse nakatunu on paranemas

Iraanlane toimetati kohe Lääne-Tallinna Keskhaiglasse ravile. Täna ütles haigla pressiesindaja Liisa Suba Delfile, et patsient on paranemas. Kuna patsientide terviseandmed on delikaatsed isikuandmed, siis rohkem infot tema kohta ei avaldata.

Möödunud nädala kolmapäeval selgus, et Iraani kodanikust Eesti alalisel elanikul, kes käis reisil Iraanis, on koroonaviirus. Iraanlane tuli Eestisse Riiast bussiga, Riiga lendas ta Türgis, kuhu lendas omakorda Iraanist.

Koos iraanlasega olid bussis 21 reisijat ja bussijuht, kes jälgivad oma tervist, sest viiruse peiteaeg on kuni kaks nädalat. Terviseametist öeldi täna, et ühelgi reisijatest pole sümptomeid avaldunud.

Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 või vajadusel kutsuma kiirabi helistades hädaabinumbril 112.

Koroonaviirust tasub kahtlustada siis, kui on olemas nii äsjane reisikogemus haiguse levikupiirkonnast kui ka haigusele iseloomulikud sümptomid. Muul juhul võib olla tegemist Eestis laialdaselt leviva gripi või gripilaadse viirusega.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on tavapäraste hügieeninõuete järgimine – käte pesemine ja hingamisteede haiguste sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine. Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta koheselt ühendust arstiga ning teavitada teda möödunud reisist.