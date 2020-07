Eesti eriväelased alustasid teenistust Malis

Eesti eriväelased hakkavad asuma samas Gao baasis, kus juba paiknevad Barkhane operatsioonil teenivad eestlaste jalaväerühm ning rahvuslik toetuselement.

„Eesti eriväelased osalevad operatsioonil Prantsusmaa ja Mali kutsel. Oleme ka varem kõrbetingimustes tegutsenud ning rakendame need kogemused Malis,“ ütles erioperatsioonide väejuhatuse ülem kolonelleitnant Margus Kuul.

„Eriväelaste tegevusel on strateegiline mõju, sest terrorism ei tunne riigipiire. Erioperatsioone tuleb teostada seal, kus sel on kõige efektiivsem mõju terroristidele,“ ütles kolonelleitnant Kuul lisades, et Eesti eriväelased on saanud parima võimaliku väljaõppe, et teostada olulisi ja keerukaid eriülesandeid.

Prantsusmaa tegi Eestile ja teistele Euroopa riikidele ettepaneku suurendada oma panust operatsioonil Barkhane erioperatsioonide üksusega ja alustada ühiselt eriväelaste koostööd Mali relvajõudude nõustamisel.

Selle jaoks loodi mässutõrjeoperatsiooni Barkhane juurde sihtüksus Takuba, mille raames viiakse läbi väljaõpet, nõustamist, abistamist ja Mali relvajõudude toetamist operatsioonide läbiviimisel.

Prantsusmaa mässutõrjeoperatsioon Barkhane eesmärk on toetada viie Saheli regiooni riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega ja anda seeläbi panus Euroopa-suunalise ebaseadusliku immigratsiooni ja inimkaubanduse tõkestamiseks.