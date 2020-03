Eesti eriesindaja pidas Leedu-Poola piiril läbirääkimisi, tulemusena lõdvendas Poola seal kontrolli

"Meie inimesed olid hädas. Eile, kui käisin Leedu-Poola piiripunktis, oli seal rekade järjekord 40 kilomeetrit. Olukord oli väljakannatamatu," ütles Kohv. Mure oli kaugsõidujuhtide pärast, kel olid kaasas kiiresti riknevad kaubad, loomad ja ohtlikud veosed.

Kohv asus Leedu piirivalve peakorteris läbirääkimisi pidama, mis läksid oodatust palju edukamalt. "Oma suureks üllatuseks saime täna hommikul teada, et järjekorrad Leedu-Poola piiril on praktiliselt kadunud. Selline murre toimus pärast meie kohtumist," tõdes ta.

Leedu piirivalvest kuulis Kohv, et välissurve on Poolale nii tugev, et valitsus otsustas piiriületuse korda lõdvendada. Rekajuhid ei pea enam tervisedeklaratsioone täitma ega esitama ja aega ei kulu ka nende kokku korjamisele. Samuti tehti rida erandeid, näiteks sagedastele piiriületajatele. "Olukord Leedu-Poola piiril on stabiliseerumas ja järjekorrad üha vähenevad," ütles Kohv.

Ta nentis, et endiselt on seis väga pinev Poola-Saksa piiril, kus on väga karm kontroll ja mida sõiduautoga läbida pole võimalik. Teatavasti korraldas valitsus seepärast Saksamaale lõksu jäänud eestlaste koju toomiseks laevareisi Sassnitzist Riiga. Tallinki laev Romantika peaks pärale jõudma täna keskööl.

"Poola piirivalve aga kinnitas eile, et eestlased, kes soovivad Poolast koduteel läbi sõita, saavad seda teha, aga selleks on vaja moodustada väikebusside grupid. Nendest moodustatakse humanitaarkonvoi ja tuuakse läbi Poola sihtriigi piirile. Sõiduautoga läbi ei saa, siis on ainus variant Tallinki laevad," ütles Kohv.

"Eile oli meil väga mõistlik ja konstruktiivne kohtumine. Loodetevasti leevendab Poola kõikidel piiridel kontrolli, et inimesed saaksid kodumaale ja kogu sasipundar hakkab lahenema," lausus ta.

