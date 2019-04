Eesti elanikud avavad aina varmamalt oma rahakotiraudu annetamiseks

Aastatel 2014-2018 on annetuste kogumaht kasvanud 6,7 miljonilt eurolt 23,3 miljoni euroni ehk 40% võrra seisab ülevaates.

Koos anonüümsete ja välismaiste annetustega on annetuste maht aastatel 2014-2017 kasvanud 8 miljoni euro võrra, ulatudes 35 miljoni euroni.

Aastast 2020 lisanud tuludeklaratsiooni täites võimalus annetada oma tulumaksutagastus otse e-maksuametist mõnele vabaühendusele.

Lisaks sellele, et inimesed on lahkemad annetama oma raha, on pooled Eesti inimesed töötanud vabatahtlikuna.

"Siseministeeriumi tellitud, kuid veel avaldamata uuringu "Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis 2018" andmetel on vabatahtlikus tegevuses viimase aasta jooksul osalenud 49% Eesti elanikke. 2013. aastal oli selliseid inimesi 31%," kirjutab raport.