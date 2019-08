Eesti ei tunnusta tänasest ka Donetski ja Luganski oblastites jagatavat Venemaa kodakondsust

Varasemalt on Eesti otsustanud mitte tunnustada Venemaa Föderatsiooni passe, mis on väljastatud Krimmis ja Sevastopolis sealsetele elanikele pärast 18. märtsi 2014.

Välisminister Reinsalu sõnul on see otsus vastuseks Venemaa Föderatsiooni presidendi poolt aprillis allkirjastatud määrusele anda Donetski ja Luganski oblastite elanikele lihtsustatud korras Vene kodakondsus.

„Ida-Ukraina elanikele Vene kodakondsuse jagamine lihtsustatud korras on täiendav katse õõnestada Ukraina iseseisvust ja põlistada praegune ebastabiilne julgeolekuolukord Ida-Ukrainas. See on täielikus vastuolus Minski lepete vaimuga,“ selgitas Reinsalu.

„Eesti tänane otsus väljendab meie põhimõttelist hukkamõistu Venemaa taolistele püüdlustele,“ lisas ta.

Eesti välisminister tõstatas passistamise teema Euroopa kolleegidega maikuisel Euroopa Liidu välisasjade nõukogul. 20. juunil väljendas Euroopa Ülemkogu selle pärast sügavat muret ning ühtlasi ka valmisolekut kaaluda nende Venemaa passide mittetunnustamist.

„Usun, et ka teised Euroopa Liidu liikmesriigid ja kogu rahvusvaheline üldsus võtavad peagi vastu sarnased otsused. Meie kohus on jätkata Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse aktiivset toetamist,“ lisas ta.

Eesti, üheskoos paljude teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega, rõhutas Euroopa Komisjonile vajadust töötada välja Euroopa Liidu suunised antud küsimuses ning tänane otsus lähtub juulikuus esitatud suunistest. Mittetunnustamise otsus on iga Euroopa Liidu liikmesriigi enda pädevuses.

Eesti menetleb Venemaa kodanike viisataotlusi vastavalt Euroopa Liidu viisaeeskirjale ning EL-Venemaa viisalihtsuslepingule.