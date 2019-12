Eesti ei julge armeenlaste genotsiidi tunnistada: riigikogu ei tea, kas massiline tapmine oli ikka genotsiid

Eile tunnistas Ameerika kongress ametlikult armeenlaste genotsiidi. Türgi, kes on selles osas eriarvamusel, teatas, et avaldus võib ohustada Ameerika-Türgi suhteid. Raivo Tamm on varem öelnud, et ka Eestil tuleks armeenlaste genotsiidi osas ametlik seisukoht võtta.

Nüüd nentis Eesti-Armeenia parlamendirühma esimees, et arutelud on näidanud, et selles osas konsensust pole, sest liikmed pole ühel nõul, kas 1,5 miljoni armeenlase tapmine esimese maailmasõja ajal on genotsiid või mitte. "Sellest lähtuvalt on alust arvata, et üksmeelt ei leia ka riigikogu hääletusel. Pole isegi kindel, kas saab häälteenamuse kokku," ütles Tamm.

Tamme sõnul jääb armeenlaste genotsiidi tunnistamise küsimus isiklike seisukohtade taha. "Osad arvavad, et tegu oli genotsiidiga, teised nii ei arva. Samuti ei pea osad üldse oluliseks, et seda peaks parlamentaarselt tunnistama. Arvatakse, et peaks tegelema hoopis lähemate probleemidega, näiteks, kas nimetada genotsiidiks Eestis toimunud küüditamine või ingerisoomlaste nõukogudeaegne väljasaatmine," ütles Tamm.

Parlament selliseid avaldusi ei tee