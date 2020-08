Eesti diplomaat Valgevenes: homme oodatakse tänavatele üle 100 000 inimese. Kõige suurem ohumärk on teadmatus, kas võimude reaktsioon saab olema vägivaldne

Noormägi sõnul ei ole päev enne valimistulemuste selgumist Minski tänavatel täheldada otsest rahutust. „Tänavad on rahulikud, inimesed on rahulikud. Hetkel tundub, et kõik on ilus,” kirjeldas ta pärastlõunast jalutuskäiku pealinnas. Juba homme õhtul oodatakse Minski tänavatele aga umbes 100 000 opositsioonimeelset inimest ning keeruline on ennustada, kuidas võimud otsustavad sellele reageerida.”

„Muret peab kindlasti tundma,” tõdes Noormägi. „Just sellepärast, et mass on võrreldamatult suurem. Homme õhtuks ennustatakse protestiüritusele Minskisse 100 000 ja rohkem inimest. Ehk siis Eesti mõistes Laulukaare-täit inimesi protestima. Võrreldes eelmiste valimiste järgsete protestidega on need kategooriad täiesti erinevad. Varem ei ole seda olnud, et mingile kampaaniakoosolekule koguneb 63 000 inimest (30. juulil toimunud opositsiooniüritus Minskis -toim).”

Just teadmatus on Noormägi sõnul kõige suurem ohumärk. „Tänaseni toimunud protestiüritused on olnud kõik rahulikud. Opositsioon ei ole kutsunud üles kedagi likvideerima. Kõik on olnud rahumeelne. Kui nüüd homme tuleb tänavatele see tohutu rahvamass, siis on selge, et kõiki neid inimesi ei suudeta kinni pidada, arreteerida. Milline on see võimude reaktsioon, see on kõige suurem küsimus, kas ta on vägivaldne või vähem vägivaldne.”

„Ka täna õhtuks on tehtud taas üleskutse autojuhtidele sõita kell kaheksa mööda linna peatänavaid ja lasta sellist lugu nagu „Peremen” („Muutus”), mille on muutnud oma sümboliks (opositsionäär) Tsihhanovskaja kampaania, kelle üritustel mängitakse seda lugu, mis peaks andma teatavat sisu tema sõnumile, milleks on muutus,” rääkis ta.

Tsihhanovskaja Foto: AFP

Noormägi sõnul on käesolev rahulolematus Lukašenkoga põhjustatud kolmest faktorist.

„Ma arvan, et kolm kuud tagasi ei arvanud keegi, et see asi võiks nii minna,” tunnistas Noormägi. „Ühelt poolt on siin tegemist mõningase riigivõimu möödalaskmisega. Mida nad ei osanud hinnata, oli see, et see viiruse halvutamine mõjub inimestele kurjaks tegevalt. Teine põhjus on kindlasti majanduslik seis. Majandusega läks juba enne koroonaviiruse epideemiat halvasti, sest Venemaalt katkesid naftatarned, mis tähendas, et Valgevene ei saanud naftaprodukte toota ja neid edasi müüa. Tegemist on aga Valgevene jaoks väga suure ja tõsise majandusharuga. Ja kolmas põhjus on nende ajendil tekkinud noorteprotest, mis on häälekam kui varem.”