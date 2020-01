Eesti arstide liidu president: olen olnud koosolekutel, kus kliiniku juhtidega on muudatusi arutatud

"Minu teada on need kuusteist inimest ka ise muudatusi puudutava dokumendi allkirjastanud. Olen ise olnud koosolekutel, kus on need samad inimesed kohal olnud ja oleme rääkinud kõigest sellest," ütleb Sütt.

Süti sõnul on umbusaldajate avalduses eksitav väide, et kliinikujuhtide ametid lähevad koondamisele. "Eluaegsed ametikohad kaovad ära. Tänapäevases juhtimisteoorias pole need just kõige optimaalsemad. Sellise eesmärgiga nõukogu ka juhatuse ametisse pani," selgitab ta.

Arstide liidu president ütleb, et nõukogu pani mõne aasta eest uue juhatuse ametisse just ülesandega värskendada personalipoliitikat. Kedagi sellega šokeerida pole plaanitud - muutusted on juba teada olnud sellest ajast alates, kui uus juhatus üle-eelmise aasta keskpaigas Priit Eelmäe juhtimisel ametisse sai.

"Nende [16 umbusaldaja] pärast ei peaks hea üritus seisma jääma. Olen haiglas [TÜ kliinikumis] suhelnud väga paljude inimestega, kes väga ootavad, et need muudatused saaksid tehtud," lisab Sütt.