Eesti Arstide liidu president Jaan Sütt nõukogu liikmete vaktsineerimisest: selliseid uudiseid ei tahaks lugeda

Oma rahulolematust asjade säärase käiguga väljendas Eesti Arstide liidu president Jaan Sütt ühismeediapostituses, kus rõhutas, et esmalt tuleks ikkagi tagada tervishoiusüsteemi toimimine, mitte tippjuhtkonna tugev tervis.

"Meile räägitakse, et eesliinitöötajate vaktsineerimist ei saa kiirendada, sest vaktsiini on vähe. Ka oleme valiku ees, kas hoida kordusdoosid alles või ka nende abil anda võimalikult paljudele meedikutele juba esmane kaitse. Selle eelduseks on, et lubatud ravimi tarned toimuvad ja vaktsiine kasutatakse sihipäraselt," kirjutas Sütt ühismeedias.

"Meil on kaks ülesannet. Esmalt tagada tervishoiusüsteemi toimimine pandeemia tingimustes (ehk tervishoiutöötajad vaktsineerida) ja seejärel anda vaktsiinikaitse riskigruppidesse kuuluvatele inimestele.

Selliseid uudiseid ei tahaks lugeda."

Kolmapäeval-neljapäeval vaktsineeriti Virumaa teataja loo järgi aga vähemalt nelja haigla nõukogu liiget: esimees Toomas Varekut ja lihtliikmeid Mihkel Juhkamit (ühtlasi Rakvere linnavolikogu esimees), Peep Vassiljevit (Rakvere vallavolikogu esimees) ja Einar Vallbaumi (Viru-Nigula vallavanem ning maakondliku omavalitsusliidu esimees).