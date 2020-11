Eesti arst Soomes: koroonapiirangud on poliitikute psühhoos

Ilta-Sanomate teatel on see arst ise sellest kirjutanud avalikus Facebooki grupis, kus tema suhtumine äratas teiste liikmete hulgas palju hämmastust. Ta avalikustas vestlustes ka selle, et töötab ise tervishoiuvaldkonnas. Ühtlasi andis ta ka grupi liikmetele oma soovitusi, kirjutab Ilta-Sanomat.

Soome lehe teatel algas vestlus grupis siis, kui üks liikmetest küsis, kas kooliõpilased peavad jääma kümnepäevasesse eneseisolatsiooni, kui nad on Eestis käinud.

„Me ei ole kunagi karantiinis. Sest Eestist tulevatel töötajatel ei ole karantiini, nii et miks peaksid lapsed olema halvemas olukorras? Me oleme praegugi nädalavahetuse Eestis ja kui tagasi tuleme, läheme kohe tööle ja kooli,“ kirjutas arst novembri keskel.

Kui naisele vestluses öeldi, et karantiinivabastus Soome ja Eesti vahelises liikluses puudutab ainult tööreise, kommenteeris ta järgnevalt: „Koolis peab ainult Eestist rääkimata jätma. Igal juhul me oleme siin (Eestis) ainult vanaema juures kodus. Sugulased ei pea poliitikute psühhoosi pärast kannatama.“

Ilta-Sanomate teatel õhutas arst kaasvestlejaid lisaks „naasma reaalsesse maailma“ ja väitis, et tema tööandja on tema reisidest Eestisse teadlik.

„Juhtkond teab ja Hispaaniast tulin ka ära ilma karantiinita. See viirus on meiega koos kuni maailma lõpuni ja mul ei ole kavatsustki nelja seina vahele peitu pugeda. Ma ei toeta psühhoosi,“ tsiteerib Ilta-Sanomat arsti kirjutatut.

Ilta-Sanomat võttis reedel ka kõnealuse arstiga ühendust.

„Kui inimesed valetavad midagi, ei saa ma kommenteerida… Ei tasu istuda karantiinis ja punkt, aitäh,“ ütles ta ja katkestas ühenduse.

Arsti ülemus ütles Ilta-Sanomatele, et tervisekeskuse personali on instrueeritud korduvalt Soome karantiinijuhiste järgimise tähtsuse kohta.