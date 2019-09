Eesti apteekide ühendus: apteegireform võib kevadel Eestis tekitada ravimikriisi

Juba alates 2014. aasta juunist ei tohi ravimite hulgimüüjad asutada uusi apteeke, kuid alates tuleva aasta 1. aprillist peab enamusosalus kõigis apteekides kuuluma sõltumatutele proviisoritele.

Ent sellega on realiseerumas risk, et aprilli algul sulgevad uksed ligi 300 Eesti apteeki, mis omandipiirangute nõuetele ei vasta, st nende osanikeks on ravimite hulgimüüjad ja enamusosalus neis ei kuulu proviisoritele, sõnas komisjonile saadetud kirjas EAÜ juhatuse liige Timo Danilov.

Kõnealusste apteekide viimine kooskõlla omandipiirangutega on ebareaalne, kuna puudub vajalik hulk proviisoreid, kel oleks piisav finantsvõimekus nende apteekide väljaostmiseks õiglase hinnaga, selgitas Danilov ning lisas, et omandivahetust puudutav apteegituru osa moodustab käibe järgi hinnanguliselt 75-80% ja selle osa õiglane hind kokku on vähemalt 200 250 miljonit eurot.

Juhul, kui need apteegid sundvõõrandatakse või sulgetakse, tuleb õiglane väärtus ettevõtjatele hüvitada riigil ehk maksumaksjal, lausus Danilov ja lisas, et see püstiaks ühtlasid küsimuse Eesti usaldusväärsusest investeerimiskeskkonnana, kuna suur osa omanikest on Saksa, Rootsi ja Leedu ettevõtjad.