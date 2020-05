Eesti annetatud toidupakid jõudsid Malisse

Toidupakkide teele panekul ütles kaitseminister Jüri Luik, et me ei tohi unustada, et Eesti julgeoleku teine sammas iseseisva kaitsevõime kõrval on kollektiivkaitse – nii, nagu liitlased aitavad kriisi ajal Eesti julgeolekut tagada, jätkame meie panustamist rahvusvahelisse julgeolekusse väljaspool koduriigi piire.

Eesti saadetis sisaldab 1920 kuivtoidupakki ning selle maksumus koos transpordiga on hinnanguliselt 45 000 eurot. Üks toidupakk sisaldab 24 tunniks vajalikke toiduaineid, pakkide komplekteerimisel kasutatakse võimalusel kodumaist toorainet ja tooteid ning need peavad säilima vähemalt kolm aastat. Lisaks Eestile on toidupakke annetanud Portugal.

"Vaatamata sellele, et hetkel ei ole väljaõppemissiooni varustamisega Malis probleeme, peame olema valmis viirusepuhangu teiseks laineks Malis ja Põhja-Aafrikas laiemalt. Kuna tavapäraste tarneahelate toimimine ei pruugi siis olla tagatud, on oluline, et oleksime võimalikeks tõrgeteks igakülgselt valmistunud," ütles Eesti kontingendi ülem Malis major Ivo Reimann.

Eesti osutab abi kõigi liikmesriikide poole pöördunud Euroopa Liidu sõjaliste missioonide juhtimisstruktuuri ülema kindralleitnant Esa Pulkkineni palvel, kes oma staabiga juhib EL-i kolme sõjalist väljaõppemissiooni Malis, Kesk-Aafrika Vabariigis ja Somaalias. Eesti tegevust on märgatud ning see on saanud positiivset tagasisidet.

Eesti panustab Euroopa Liidu missiooni Malis staabiohvitseride ja väljaõppeinstruktoritega. EUTM Mali eesmärgiks on taastada Mali relvajõudude sõjaline võime, et nad suudaksid korraldada ja läbi viia sõjalisi operatsioone, taastada Mali territoriaalne terviklikkus ning vähendada terrorirühmitustest tulenevat ohtu.

Lisaks väljaõppemissioonile osalevad Eesti kaitseväelased jalaväerühma suuruse üksusega Prantsusmaa juhitavas mässutõrjeoperatsioonis Barkhane, toetades Saheli regioonis viie riigi võitlust islamiäärmuslastega ja andes seeläbi panuse Euroopa-suunalise ebaseadusliku immigratsiooni ning inimkaubanduse tõkestamisel. Samuti panustab Eesti ÜRO rahuvalvemissiooni MINUSMA kahe staabiohvitseri ning vaatlus- ja nõustamismeeskonnaga.