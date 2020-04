Eesti annab Hispaaniale ja Itaaliale 50 000 kirurgilist ja 10 000 FFP2 maski

Aab selgitas, et Eesti annab kummalegi riigile 25 000 kirurgilist ja 5000 FFP2 tüüpi maski. “Kummagi maski varuga meil endal probleeme pole, ka hooldekodudes on piisavalt,” kinnitas ta ja lisas, et homme tuleb maske järjest juurde.

Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et maskid jõuavad Hispaaniasse ja Itaaliasse võimalikult kiiresti. Ta vestleb täna õhtul Hispaania ja Itaalia välisministriga, et leppida kokku, kuidas ja millal maske täpselt kohale toimetada.

Eesti vastas maskide annetamisega Itaalia ja Hispaania palvetele riike erineval moel toetada. “Arutasime kriisikomisjonis, et meil on jõukohane seda oma sõpradele teha,” lisas Reinsalu.

Aab märkis, et Sillamäe maskitehasest peaks lähipäevadel tulema terviseameti tellimus ning seejärel asub tehas täitma riigi tellimust. Sillamäel toodetakse FFP3 tüüpi respiraatoreid.

Lisaks eraldab Eesti vastusena Maailma Terviseorganisatsiooni abipalvele arengu- ja humanitaarabiks ettenähtud vahenditest 100 000 eurot koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ja tagajärgede leevendamiseks maailma vaeseimates riikides.

