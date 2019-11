Eesti annab Albaaniale 50 000 eurot maavärinast taastumiseks

Reinsalu avaldas telefonikõnes Albaania välisministri kohusetäitja Gent Cakaj’ga Eesti rahva nimel kaastunnet Albaaniat sel nädalal tabanud maavärina ohvrite lähedastele ja kogu Albaania rahvale. Reinsalu kinnitas Cakaj´le, et Eesti eraldab Albaaniale taastamistöödeks 50 000 eurot.

"Eesti on raskel ajal Albaaniaga ja leinab kõiki katastroofi ohvreid. Soovin kiiret paranemist kõikidele kannatanutele ja jõudu päästemeeskondadele, kes on väsimatult osalenud päästetöödes," sõnas välisminister Reinsalu.

Ta lisas, et Albaania toetuseks on vaja tegutseda kiiresti, et aidata hoolitseda kannatanute eest ja taastada tavapärane elu.

Teisipäeval tabas Albaaniat maavärin magnituudiga 6,4, kus hukkus üle 40 ja sai kannatada üle 600 inimese. Paljud inimesed jäid maavärina tagajärjel koduta.