Eesti alpinistid ronisid seitsme kilomeetri kõrgusele

Tõusuga Jengish Chokusu’le said Lumeleopardi tiitli Priit Joosu ja Ain Rästa. Joosu ja Rästa on ainsate eestlasena tõusnud kõigile viiele endise Nõukogude Liidu seitsmetuhandesele tipule: Tippudeks on Qullai Ismoili Somoni endine Kommunismi mäetipp (7495 m); Jengish Chokusu endine Pobeda (7439 m); Lenini mäetipp (7134 m) Korženevskaja (7105m) ja Han-Tengri (6995/7010 m).

Pobeda tipus on varem käinud ainult üks Eesti alpinist - Ilmar Priimets 10. augustil 1983.

Aastatel 1961–1984 olid Lumeleopardi tippudeks Kommunismi mäetipp (nüüd Ismoili Somoni mäetipp), Pobeda (nüüd Jengish), Lenini mäetipp ja Korženevskaja. 1985 – 1989 aastal oli Pobeda asemel, mis oli suletud ronimiseks Hiina ja NSVL vaheliste pingete tõttu, vajalik tõusta Han-Tengri tippu ning alates 1990. aastast on vajalik tõusta kõigile mainitud viiele tipule. Eestis on nüüd kuus ametlikku lumeleopardi nimetuse kandjat: Ilmar Priimets (1983), Jaan Künnap (1987), Kalev Muru (1987), Alfred Lõhmus (1987) ja Priit Joosu (2019), Ain Rästa (2019). Kristal on puudu Korženevskaja, puudujääk ilmselt tema võimeid arvestades saab õigepea likvideeritud.

Alpinistid jõuavad Eestisse tagasi 18 augustil, kell 10:40, Moskva-Tallinn lennuga.