Eesti allkirjastab septembris toimuval heategevuslikul suurüritusel vähideklaratsiooni

Eesti Vähiliit alustab 7. märtsil piletimüüki 13. septembril toimuvale heategevuslikule galakontserdile ja –õhtusöögile. Müüki läheb 500 heategevusliku galakontserdi piletit ja välja saadetakse 150 personaalset toetuskutset galakontsertile ja –õhtusöögile, mille käigus allkirjastatakse maailma vähideklaratsioon.

Maailma vähideklaratsiooni olulisemateks eesmärkideks on vähiennetuse ja vähiuuringute toetamine ning vähipatsientide ravivõimaluste kaasajastamine. Deklaratsiooniga on liitunud 116 riiki, Eesti sellega veel ühinenud ei ole.

Miks see on Eestile oluline?

Eestis haigestub aastas ligikaudu 9 000 inimest vähki ja ligi pooled neist kahjuks surevad.

Kuigi vähk on meie riigis üks peamisi surma põhjuseid, siis täna ei ole Eesti riigi tervishoiupoliitikas kirjeldatud vähispetsiifilisi eesmärke.

MTÜ Eesti Vähiliit rõhutab, et plaan vähiga võitlemiseks on igal arenenud riigil. Vähisurmade vähendamiseks on oluline, et riiklikul tasandil tegeletakse kõikide vähihaigust puudutavate aspektidega. Eelkõige aga haiguse ennetamise ja varajase avastamisega, mis aitaks päästa tuhandeid elusid ning säästa miljoneid eurosid raviraha.

Eesti Vähiliit ootab suurüritusest osa võtma kõiki, kes tunnevad muret Eesti inimeste tervise pärast.