Eesti Ajakirjanike Liit: kutsume üles Eesti poliitikuid Valgevenele survet avaldama

Eesti Ajakirjanike Liidu pöördumises seisab, et ühendus toetab Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni üleskutset rahvusvaheliseks sekkumiseks Valgevenes ajakirjanike ja meeleavaldajate vastase vägivalla lõpetamiseks ning kutsub Eesti poliitikuid üles Valgevenele survet avaldama.

"Valgevenes on ajakirjandusvabaduse piiramine ja ajakirjanike töö tõkestamine jõudnud äärmuseni. Eesti Ajakirjanike Liit toetab Valgevene vaba ausat ajakirjandust ja neid esindavat Valgevene Ajakirjanike Assotsiatsiooni (BAJ) ning mõistab hukka Valgevene võimu repressioonid ajakirjanike vastu, kes oma tööd tehes informeerivad toimuvast nii valgevenelasi kui ka muud maailma. Inimestel on õigus teabele. Ajakirjanike vahistamine, ründamine ja nende tegevuse takistamine ka internetipiirangute kaudu pole lubatav," seisab kirjutises.

Lisaks nähti põhjust ka rõhutada, et praegused sündmused Valgevenes tuletavad taaskord meelde ajakirjandusvabaduse ja ajakirjanike sõltumatuse tähtsust demokraatia arengule ühiskonnas.

"Peame meeles pidama, et ajakirjandusvabadus pole enesestmõistetav - selle eest on vaja seista mitte ainult diktatuuri, vaid ka demokraatia tingimustes. Paraku on hoiatavaid näiteid ka Euroopa Liidu maades. Me peame hoiduma ka selle eest, et Valgevene sündmused ei korduks mujal," märgiti lidu juhatuse poolt pöördumise lõpetuseks.