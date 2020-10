Eesti Ajakirjanike liit "Estonia" valguses: uurivate ajakirjanike tagakiusamine ei sobi euroopalikku kultuuriruumi

Süüdistuse ja materjali konfiskeerimiskatse tagamaaks on Rootsi otsus kriminaliseerida „sukeldumine ja muud veealused tegevused“ „Estonia“ sees ja ümber nn „Estonia seadusega“. Vrakk asub rahvusvahelistes vetes ja pole selge, kas Rootsi „Estonia seadus“ on tegelikult rahvusvahelise seadusandlusega kooskõlas. Kuid kui kohus ka tunnistaks Rootsi seaduse kohalduvaks, on palju asjaolusid süüdimõistmise vastu.

Rootsis ja teistes Põhjamaades on pikaajaline traditsioon kaitsta pressivabadust. Rootsi põhiseaduses on oluline pressivabadust puudutav põhimõte “anskaffarfriheten” – vabadus koguda teavet. See tähendab, et võimud ei tohi tegutseda isiku vastu, kes kogub informatsiooni selle avalikustamiseks. Sellele põhimõttele on seatud teatud piirangud, kuid meie hinnangul näitab Rootsi Ülemkohtu otsuse pretsendent, et õigus teavet koguda seisab kõrgemal ”Estonia seadusega” sätestatud keelust ”Estonia” vrakile sukelduda ja selle juures vee all tegutseda.

Isegi kui kohus otsustaks, et “Estonia seadus” keelab infokogumise, eksiteerib Rootsis üldine arvamusvabaduse põhimõte. See on lõplikuna sõnastatud põhiseaduses. Rootsi on ka seotud rahvusvaheliste kohustustega kaitsta sõnavabadust, näiteks Euroopa Inimõiguste Konventsiooni kaudu. Nii Rootsi põhiseaduse kui inimõiguste konventsiooni kohaselt tuleb austada proportsionaalsuse põhimõtet, kui seatakse piire inimõigustele. See tähendab, et isikukaitset tuleb kaalude võrdluses arvamusvabaduse ja teabeõigustega. ”Estonia” dokumentaalfilmi meeskonna süüdimõistmine piiraks arvamusvabadust ja teabeõigust, nagu seda peetakse silmas konventsioonis ja sel oleks hävitav mõju Põhjamaade uurivale ajakirjandusele. Rahvusvahelises kontekstis oleme tihti sunnitud võitlema ajakirjanike eest, keda süüdistatakse ja vangistatakse ainult seetõttu, et nad teevad oma tööd. Nüüd peame seda tegema Põhjamaades ja me ütleme, mida me alati ütleme: ”Ajakirjandus pole kuritegu!”