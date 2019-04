Eesti Aafrika üliõpilaste selts kapo aastaraamatust: austame täielikult Eesti seadusi

"Austame täielikult kaitsepolitsei aastaraamatu analüüsi ja ei usu, et see on suunatud peamiselt Aafrika üliõpilaste pihta. Siiski tunneme end kohustatud reageerima neile, kes vajavad selgitusi, ja kuna meid on palutud vastata.

1. Me nõustume, et on mõned aafriklased, kes võivad ära kasutada saadud õppimisvõimalusi ja kes on kasutanud Eestit väravana teistesse Euroopa Liidu riikidesse. Samas need juhtumid on vähesed ja harvad, need on erandid, mitte norm. Enamik Aafrika üliõpilasi, kes tulebad Eestisse õppima, et võta ainult oma õpinguid tõsiselt, vaid on õppeedukuselt üle keskmise. Aafrika päritolu üliõpilaste hea õppeedukus on tõendiks, faktid ja keskmised hinded räägivad enda eest.

2. Aafrika üliõpilasi lubatakse Eesti kõrgkoolidesse alles pärast nõuetekohast kontrolli ja nende akadeemilise ja võimekuse kvalifikatsiooni tõendamist. Ja enamik neist, kes lisaks õpingutele töötavad, teevad seda õpingute ajal, sest nad ei suuda käia samaaegselt täiskohaga tööl ja õppida. Need inimesed annavad oma panuse Eesti majandusse, makstes riigile nõuetekohaseid makse.

3. Me ei ole teadlikud juhtumitest, kus Aafrika päritolu üliõpilased abielluvad eesmärgiga tulla Eestisse või Euroopa Liitu.

Ülejäänud artikkel (Kapo aastaraamatus – toim.) keskendub teemadele nagu julgeolekuküsimused, mis tulenevad väärtushinnangute erinevusest ja radikaliseerumise ja terrorismi võimalusest. Me ei usu, et see puudutab meid, aafriklasi. Me ei sõitnud tuhandeid miile teise riiki ja mandrile lihtsalt selleks, et tulla ja põhjustada probleeme või õpetada inimestele, kuidas elada või milliste väärtuste järgi. Me austame igati Eesti inimesi ja ühiskonda ning teeme oma parima, et integreeruda ja hinnata meie võõrustaja kultuuri. Me järgime ka Eesti seadusi ja toetame täielikult nende isikute või rühmituste vastutuselevõtmist, kes on seadusi rikkunud. Me pooldame igasuguse koostöö tegemist ametiasutustega, et lahendada segadus või selgusetus."