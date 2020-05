Eesti 200 võttis endale arsti

Diana Ingerainen oli veel eelmise aasta mai lõpuni erakonna Isamaa liige, kuid sealt astus ta välja. Perearsti sõnul viisid ta poliitikasse tagasi kroonilised mured tervishoiusüsteemis. "Ma tahan hoogu juurde anda Eesti tervishoiusüsteemi murede lahendamisele ja poliitikast siin mööda minna ei saa," lausus ta.

Ingerainen selgitas, et Eestis on küll maailma tipptasemel meditsiin, aga abi ei jõua alati inimesteni, kellel seda vaja on. Arsti juurde saamine muutub Ingeraineni hinnangul aina kaootilisemaks, kohati jääbki abi õigeaegselt saamata ja seda korralduslikel põhjustel.

"Kuidagi ei saa nõustuda, et probleemid arstiabis on tekkinud ootamatult, juba aastaid on tehtud teadlaste ja spetsialistide poolt ettepanekuid, mis parandaks abi kättesaadavust," ütles Ingerainen ja lisas, et tema eesmärgiks on, et kõikide inimeste tervelt elatud aastad peavad pikenema.

Veel leiab ta, et patsiendi andmeid tuleks oluliselt targemalt kasutada ning samamoodi toetama ka seda, et inimene kannaks ise oma tervise eest hoolt. "Olen nüüd kohtunud mitmeid kordi Eesti 200 juhtidega ja arutanud nägemust tervishoiusüsteemi reformist ning oleme leidnud ühise keele. Tunnen, et mul on Eesti 200 sarnased vaated ja väärtused ning mulle sobib koostöö julgete inimestega, kelle pilk on suunatud tulevikku,“ selgitas Ingerainen erakonna pressiteate vahendusel.

Diana Ingerainen on pikaaegse kogemusega perearst, kes on üles ehitanud Järveotsa Perearstikeskuse, mida ta praktiseeriva arstitöö kõrvalt juhib. Aastatel 2011 – 2017 oli ta Eesti Perearstide Seltsi juhatuse esimees ning aastatel 2004-2005 Tallinna abilinnapea, kus ta vastutas tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna eest. Diana Ingerainen on varasemalt kuulunud erakonda Isamaa.

Diana Ingerainen kandideerib ka eelseisvatel kohalikel valimistel Tallinna linnas Eesti 200 ridades.